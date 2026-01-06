Названо условие, при котором спортсменов из США отстранят от соревнований

FIS: отстранение спортсменов из США зависит от реакции мира на действия страны

Глава отдела коммуникаций Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Бруно Сасси заявил, что организация может рассмотреть дисквалификацию американских спортсменов из-за ситуации в Венесуэле, если будет соответствующая мировая реакция, передает Sport24.

«Ответ прост — если мир будет реагировать на действия США так же, как на действия России, то мы рассмотрим этот вопрос», — сказал Сасси.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами спецподразделения «Дельта».

Российские спортсмены были отстранены FIS от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

