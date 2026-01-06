Овечкин улучшил свой собственный рекорд

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин улучшил собственный рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голам в пустые ворота.

В матче против «Анахайма» Овечкин оформил дубль. Одну из шайб россиянин забросил в пустые ворота. Теперь на его счету 69 таких голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

На втором месте по этому показателю идет Уэйн Гретцки (56), третье место занимает Мариан Госса (40).

«Вашингтон» обыграл «Анахайм» со счетом 7:4.

В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ): в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Далласом». Встреча состоится 8 января.

Ранее Овечкин повторил рекорд Яромира Ягра.