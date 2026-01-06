Размер шрифта
Судьи не позволили игроку «Динамо» набрать 1000-е очко в КХЛ

Судьи отменили гол «Динамо», позволившего бы Шипачеву набрать 1 000 очков в КХЛ.
Владимир Федоренко/РИА Новости

В матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским ЦСКА и минским «Динамо» судьи отменили гол, который позволил бы игроку минчан Вадиму Шипачеву набрать 1000 очков по системе «гол+пас» в Континентальной хоккенйой лиге (КХЛ).

В этом матче Шипачев набрал один результативный балл. Ему остается одно результативное действие, чтобы первым в истории добраться до 1 тысячи очков.

ЦСКА обыгрывает в середине третьего периода «Динамо» со счетом 4:2.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года.

4 февраля Международная федерация хоккея вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее в Канаде извинились за отказ от рукопожатия с чехами после матча.
 
