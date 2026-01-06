Тарасова раскритиковала ISU за невключение России в список знаковых моментов

Тарасова: ISU надо было включить выступления Родниной в список знаковых моментов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) не включать выступления россиян в список знаковых олимпийских моментов, отметив, что нужно было включить выступления Ирины Родниной, передает Sport24 .

«Они должны были включить выступление Белоусовой и Протопопова. Еще надо включить выступление Пахомовой и Горшкова. Наверное, надо включить победы Родниной с Зайцевым. Куда же без Родниной?» — сказала Тарасова.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

