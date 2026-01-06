Размер шрифта
Некоторые спортсмены делают инъекции для увеличения пениса, чтобы улучшить результаты

Bild: прыгуны на лыжах с трамплина увеличивают пенис для улучшения результатов
Yeongsik Im/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые спортсмены в прыжках с трамплина делают инъекции для увеличения пениса перед замерами комбинезонов, сообщает TV2 со ссылкой на Bild.

Отмечается, что инъекции могут делать, чтобы получить разрешение на увеличение паховой области костюма. Менеджер по экипировке Международной федерации лыжного спорта (FIS) Матиас Хафеле уже опроверг, что подобная практика существует.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали семь спортсменов.

Ранее экс-боец UFC сломал пенис во время тренировки.
 
