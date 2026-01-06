Карпин заявил, что не следит за 17-летним российским игроком «Манчестер Юнайтед»

Карпин о 17-летнем игроке «МЮ» Ибрагимове: я не слежу за ним

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не следил за 17-летним футболистом английского «Манчестер Юнайтед» Амиром Ибрагимовым, передает «РБ Спорт».

«Слышал об Амире Ибрагимове, но за его игрой не следил. Хотите, чтобы я за 17-летними футболистами следил? Для этого есть юношеские сборные и люди, которые занимаются этими возрастами», — сказал Карпин.

Ибрагимов сможет выступать за сборную России, а также за российские юношеские и молодежные сборные. Ибрагимова уже вызывали в сборную Англии до 16-ти лет.

Ибрагимов является уроженцем Дагестана. Футболист переехал в Великобританию вместе с семьей в возрасте 11 лет. Сначала он занимался футболом в академии «Шеффилда», а в 2017 году попал в систему «Манчестер Юнайтед».

30 августа 2022 года было объявлено, что Ибрагимов продлил соглашение с «Манчестер Юнайтед» и будет выступать за команды из системы английского клуба до 17 лет.

Ранее Ибрагимов подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».