Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

Карпин заявил, что не следит за 17-летним российским игроком «Манчестер Юнайтед»

Карпин о 17-летнем игроке «МЮ» Ибрагимове: я не слежу за ним
manchesterunited/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не следил за 17-летним футболистом английского «Манчестер Юнайтед» Амиром Ибрагимовым, передает «РБ Спорт».

«Слышал об Амире Ибрагимове, но за его игрой не следил. Хотите, чтобы я за 17-летними футболистами следил? Для этого есть юношеские сборные и люди, которые занимаются этими возрастами», — сказал Карпин.

Ибрагимов сможет выступать за сборную России, а также за российские юношеские и молодежные сборные. Ибрагимова уже вызывали в сборную Англии до 16-ти лет.

Ибрагимов является уроженцем Дагестана. Футболист переехал в Великобританию вместе с семьей в возрасте 11 лет. Сначала он занимался футболом в академии «Шеффилда», а в 2017 году попал в систему «Манчестер Юнайтед».

30 августа 2022 года было объявлено, что Ибрагимов продлил соглашение с «Манчестер Юнайтед» и будет выступать за команды из системы английского клуба до 17 лет.

Ранее Ибрагимов подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».
 
Теперь вы знаете
Платить детям — зло или залог их будущего богатства? Плюсы и минусы денежной мотивации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+