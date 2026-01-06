Размер шрифта
Тяжелые футбольные ворота упали на ребенка

Во Владимирской области футбольные ворота упали на ребенка
Во Владимирской области тяжелые футбольные ворота упали на ребенка, передает Sport Baza/

Инцидент произошел 3 января. Мальчик попытался отбить мяч у ворот, поскользнулся и инстинктивно схватился за перекладину. Ворота, которые не были закреплены, упали на него. Мальчик получил удар по голове, также ворота задели ухо. Ребенок потерял сознание. Его экстренно доставили в травмпункт Александрова, после чего перевели в Морозовскую больницу в Москве. Ребенка выписали под наблюдение невролога и хирурга.

Местные жители утверждают, что ворота не были закреплены.

16 ноября 2025 года в казанском «Рубине» заявили, что клуб возьмет на себя все расходы по реабилитации 11-летней спортсменки, на ногу которой упали ворота.

«На данный момент клуб ведет переговоры по досудебному урегулированию ситуации и готов взять на себя весь объем по восстановлению и реабилитации ребенка», — сказано в заявлении.

Ранее детский тренер по фигурному катанию чуть не пробил череп своей 9-летней подопечной.
 
