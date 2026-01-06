Размер шрифта
Знаменитый тренер объяснил, чем «Спартак» похож на «Барселону» и «Реал»

Тренер Непомнящий: не понимаю критериев подбора тренеров в «Спартаке»
Знаменитый отечественный тренер Валерий Непомнящий, возглавлявший различные клубы Российской премьер-лиги, а также работавший с африканскими сборными, включая Камерун, который вывел в четвертьфинал чемпионата мира-1990, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о том, почему в московском «Спартаке» заметен вектор в сторону назначения иностранных спортивных директоров и главных тренеров.

«В том-то и беда, что у меня нет ответа на этот вопрос. Я не понимаю, какими критериями пользуется руководство работодателя, подбирая кандидатуру тренера «Спартака». Какими критериями. Иностранцы должны отличаться от наших тренеров, быть сильнейшими профессионалами европейского уровня, победителями и обладателей многих титулов во многих прошлых командах. «Спартак» у нас элитная команда для России. Хотим мы этого или нет, но мне кажется, что, если сравнивать с Испанией, можно говорить о «Барселоне, о Реале». «Спартак» у нас тоже так рассматривается в стране, по нашим понятиям. Поэтому для меня это приглашение не совсем понятно. Да, если был бы у нового тренера в биографии какой-то «боевой путь», где он много раз завоевал титулы в одной и другой командах», — отметил Непомнящий.

«Спартак» объявил о назначении главным тренером 52-летнего испанца Хуана Карлоса Карседо, уже работавшего в 2012 году в клубе в качестве помощника Унаи Эмери, а в последнее время возглавлявшего кипрский «Пафос».

Ранее экс-глава «Спартака» Червиченко заявил, что для Карседо многое решили деньги.

