«Сильно удивило»: знаменитый тренер высказался о назначении Карседо в «Спартак»

Тренер Непомнящий: у меня нет аргументов «за» назначение Карседо в «Спартак»
Знаменитый отечественный тренер Валерий Непомнящий, во время работы с национальной сборной Камеруна на ЧМ-1990 ставший первым тренером, выведшим африканскую сборную в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, а впоследствии работавший с клубами Российской премьер-лиги, прокомментировал назначение в московский «Спартак» главным тренером испанца Хуана Карлоса Карседо.

«Назначение сильно удивило. У меня нет аргументов «за» этой кандидатуры. Мне кажется, что «Спартак» — это особая категория, особая команда, и там желательны отечественные специалисты. Это, может, моя субъективная позиция», — подчеркнул специалист.

52-летний Карседо уже работал в 2012 году у красно-белых в 2012 году в штабе Унаи Эмери, с которым затем выиграл три Лиги Европы с «Севильей», а также ездил в французский «ПСЖ» и английский «Арсенал». В последние годы специалист возглавлял кипрский «Пафос», сделав его чемпионом и обладателем Кубка Кипра, а также выведя этот клуб в основной раунд Лиги чемпионов, пройдя в квалификации израильский «Маккаби» из Тель-Авива, киевское «Динамо» и сербскую «Црвену Звезду».

Ранее «Спартак» объявил о назначении главного тренера.

