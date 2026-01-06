«Сильно удивило»: знаменитый тренер высказался о назначении Карседо в «Спартак»

Знаменитый отечественный тренер Валерий Непомнящий, во время работы с национальной сборной Камеруна на ЧМ-1990 ставший первым тренером, выведшим африканскую сборную в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, а впоследствии работавший с клубами Российской премьер-лиги, прокомментировал назначение в московский «Спартак» главным тренером испанца Хуана Карлоса Карседо.

«Назначение сильно удивило. У меня нет аргументов «за» этой кандидатуры. Мне кажется, что «Спартак» — это особая категория, особая команда, и там желательны отечественные специалисты. Это, может, моя субъективная позиция», — подчеркнул специалист.

52-летний Карседо уже работал в 2012 году у красно-белых в 2012 году в штабе Унаи Эмери, с которым затем выиграл три Лиги Европы с «Севильей», а также ездил в французский «ПСЖ» и английский «Арсенал». В последние годы специалист возглавлял кипрский «Пафос», сделав его чемпионом и обладателем Кубка Кипра, а также выведя этот клуб в основной раунд Лиги чемпионов, пройдя в квалификации израильский «Маккаби» из Тель-Авива, киевское «Динамо» и сербскую «Црвену Звезду».

