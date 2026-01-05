Размер шрифта
«Питтсбург» выставит на драфт отказов отстраненного за неявку в фарм-клуб россиянина

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» начал процедуру расторжения контракта с российским защитником Егором Замулой, выставив его на драфт отказов. Об этом сообщает PuckPedia.

Это решение стало следствием дисциплинарного инцидента из-за неявки хоккеиста в фарм-клуб «Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз», куда он был направлен для получения игровой практики.

По информации издания, интерес к Замуле проявляют несколько других клубов НХЛ, и высока вероятность, что он вскоре подпишет новый контракт.

25-летний защитник дебютировал в НХЛ за «Филадельфию» в 2021 году и провел за команду 168 матчей, набрав 41 очко (7+34). В текущем сезоне до перехода он сыграл 13 матчей, отметившись одной голевой передачей.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025, а также пропустит аналогичный турнир в 2026 году и молодежное мировое первенство — 2026. Выступить на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии российские хоккеисты также не смогут. При этом глава организации Люк Тардиф заявил, что в январе может быть принято решений относительно возможного допуска юношей.

Ранее «Питтсбург» отстранил российского хоккеиста за неявку в фарм-клуб.

