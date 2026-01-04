Размер шрифта
«Питтсбург» отстранил российского хоккеиста за неявку в фарм-клуб

«Питтсбург» отстранил российского защитника Замулу за неявку в фарм-клуб
Matt Slocum/AP

Клеб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» отстранил российского защитника Егора Замулу за неявку в фарм-клуб «Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинз». Об этом сообщает The Athletic.

Клуб по-прежнему готов предоставить хоккеисту возможность выступать в Американской хоккейной лиге (АХЛ), но если игрок откажется, то «Питтсбург» не будет ему препятствовать. Замула играет за «Питтсбург» с 18 декабря 2025 года, когда предыдущий клуб «Филадельфия Флайерз» выставил его на драфт отказов.

25-летний защитник дебютировал в НХЛ за «Филадельфию» в 2021 году и провел за команду 168 матчей, набрав 41 очко (7+34). В текущем сезоне до перехода он сыграл 13 матчей, отметившись одной голевой передачей.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025, а также пропустит аналогичный турнир в 2026 году и молодежное мировое первенство — 2026. Выступить на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии российские хоккеисты также не смогут. При этом глава организации Люк Тардиф заявил, что в январе может быть принято решений относительно возможного допуска юношей.

Ранее Кучеров вышел на четвертое место в рейтинге бомбардиров НХЛ.

