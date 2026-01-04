Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине

Губерниев обвинил Вяльбе в ограниченных возможностях российских лыжников на ОИ-2026

Губерниев: единственное слабое звено для российских лыжников — это спринт
Владимир Астапкович/РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре заявил, что из‑за ряда решений президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе российские лыжники не смогут бороться за первенство на предстоящей Олимпиаде в спринте. Его слова передает «Матч ТВ».

«Единственное слабое звено для ребят — это спринт. С той поры, как Елена Валерьевна Вяльбе расформировала спринтерскую группу, фактически выгнав Каминского, мы видим, как за время отстранения в спринте абсолютный регресс. В спринте нам нечего ловить вообще. Это проблемная зона. Но за медали в принципе мы будем бороться в дистанционных гонках, — заявил Губерниев.

Дарья Непряева и Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д'Ампеццо.

Ранее мать Коростелева Наталья заявила, что прогресс Савелия виден невооруженным взглядом.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27560305_rnd_5",
    "video_id": "record::1e9fb6e7-f994-4d13-9b95-2a2a2f1cdfb0"
}
 
Теперь вы знаете
Свинцовые белила и ректальные свечи из радия: какие яды люди использовали в быту, пока наука не шагнула вперед
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+