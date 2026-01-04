Губерниев обвинил Вяльбе в ограниченных возможностях российских лыжников на ОИ-2026

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре заявил, что из‑за ряда решений президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе российские лыжники не смогут бороться за первенство на предстоящей Олимпиаде в спринте. Его слова передает «Матч ТВ».

«Единственное слабое звено для ребят — это спринт. С той поры, как Елена Валерьевна Вяльбе расформировала спринтерскую группу, фактически выгнав Каминского, мы видим, как за время отстранения в спринте абсолютный регресс. В спринте нам нечего ловить вообще. Это проблемная зона. Но за медали в принципе мы будем бороться в дистанционных гонках, — заявил Губерниев.

Дарья Непряева и Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д'Ампеццо.

Ранее мать Коростелева Наталья заявила, что прогресс Савелия виден невооруженным взглядом.