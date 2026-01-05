Размер шрифта
Чемпион мира заявил, что Путин достоин уважения за поддержку хоккея

Бирюков о Путине: когда такое отношение к хоккею, вызывает только уважение
РИА Новости

Чемпион мира в составе сборной России по хоккею Евгений Бирюков заявил, что президент Владимир Путин заслуживает уважения из-за своего отношения к этому виду спорта. Его слова передает «Матч ТВ».

«Не могу сказать, что мы прям сидели и каждый из хоккеистов задавал вопросы. Была такая домашняя, веселая обстановка, где Владимир Владимирович рассказывал какие‑то истории. Когда президент показывает своим примером такое отношение к хоккею, это для меня важно и вызывает только уважение», — сказал Бирюков.

После победы сборной России на чемпионате мира 2012 года, в которой участвовал Бирюков, команду пригласили на прием к президенту в Кремле.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025, а также пропустит аналогичный турнир в 2026 году и молодежное мировое первенство — 2026. Выступить на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии российские хоккеисты также не смогут. При этом глава организации Люк Тардиф заявил, что в январе может быть принято решений относительно возможного допуска юношей.

Ранее «Салават Юлаев» забрал Кузнецова с драфта отказов.

