«У биатлонистов нет шансов»: чемпион мира об участии в международных соревнованиях

Бабиков заявил, что у биатлонистов нет шансов выйти на международную арену
РИА Новости

Российский биатлонист Антон Бабиков заявил, что у российских биатлонистов нет шансов выступить на Олимпиаде 2026 года в Италии, передают «Известия».

«Мы, конечно, следим за лыжниками и болеем за наших. В частности, следили за «Тур де Ски». Но у биатлонистов нет шансов. Мне кажется, этот вопрос уже глупый», — заявил Бабиков.

5 декабря президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил, что CAS в декабре 2025 года может рассмотреть вопрос о допуске российских биатлонистов к международным стартам.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Дарья Непряева и Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Ранее Губерниев обвинил Вяльбе в ограниченных возможностях российских лыжников на ОИ-2026.

