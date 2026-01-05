Размер шрифта
Вице-чемпионка мира сравнила стиль Медведевой и Загитовой

Леонова: для меня самая стильная фигуристка — Медведева, а не Загитова
Алексей Майшев/РИА Новости

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова оценила стиль фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Ее слова передает «Советский спорт».

«Для меня самая стильная фигуристка — Медведева. Загитова, может, выиграла бы в другой номинации, но не в роли самой стильной», — заявила Леонова.

В мае Медведева взяла интервью у Загитовой в рамках своего шоу «БеС комментариев», и фигуристки объявили, что будут сотрудничать. Медведева стала участницей в рок-мюзикле на льду Загитовой «Ассоль», а Загитова выступила на гала-шоу Медведевой на ЦСКА-Арене.

Кроме двух золотых медалей мировых первенств, в активе Евгении Медведевой золото чемпионата Европы, она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, единожды спортсменка выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Ранее Леонова заявила, что у Аделии Петросян мало шансов на победу в Олимпиаде.

