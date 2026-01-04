Кучеров вышел на четвертое место в рейтинге бомбардиров НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на четвертое место в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча с «Сан-Хосе Шаркс», которая проходила на арене «Эс-Эй-Пи-центр», завершилась со счетом 7:3 в пользу гостей.

В составе «Тампы» хет-трик оформил Даррен Рэддиш, а по одной шайбе добавили Брейден Пойнт, Брэндон Хагель и Доминик Джеймс. Голкипер Андрей Василевский отразил 19 шайб.

Российский нападающий Никита Кучеров оформил пять результативных очков, отметившись одним забитым голом и отдав четыре голевые передачи. Таким образом, хоккеист набрал в сумме 59 очков (20+39). Он поднялся на четвертое место, обойдя Микко Рантанена (56 очков) и Леона Драйзайтля (57). Лидерство сохраняет Коннор Макдэвид (72 очка), за ним следует Натан Маккиннон (71). Третью строчку занимает Маклин Селебрини (63).

Никита Кучеров стал шестым игроком из России, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ. Ранее это достижение покорилось Александру Овечкину, Евгению Малкину, Сергею Федорову, Александру Могильному.

«Тампа» набрала 53 очка и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сан‑Хосе» с активом в 43 очка располагается на восьмой позиции на Западе.

Ранее «Вашингтон» Овечкина по буллитам проиграл «Чикаго».