«Главным итогом стало обретение уверенности»: мать Коростелева о его выступлении на «Тур де Ски»

Мать Коростелева Наталья: прогресс Савелия виден невооруженным взглядом
Sergey Elagin/Global Look Press

Бронзовый призер Олимпийских игр Наталья Коростелева оценила выступление своего сына Савелия Коростелева на «Тур де Ски». Ее слова передает Sport24.

«Для Савелия главным итогом «Тур де Ски» стало обретение уверенности в своих силах. Так что этим этапом Кубка мира удовлетворены. Мне кажется, прогресс Савелия виден невооруженным взглядом. У него есть положительная динамика, в том числе и в результатах. Единственное, Савелию пока не удалось совладать со спринтом — поймать эту скорость, но еще есть время улучшить это», — сказала Коростелева.

Коростелев занял четвертое место на заключительном этапе в Валь-ди-Фьемме масс-старта в гору, уступив бронзу на самом финише норвежцу Эмилю Иверсену. Россиянин преодолел дистанцию 10 км за 33:50,9.

Дарья Непряева и Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее болельщики с флагами России поддерживали Коростелева на «Тур де Ски».

