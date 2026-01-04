Размер шрифта
Монсон призвал бойкотировать чемпионат мира по футболу в США

Монсон призвал страны бойкотировать ЧМ-2026 по футболу в США
Константин Михальчевский/РИА Новости

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон призвал бойкотировать чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США.

«Нет никаких шансов, что Америка подвергнется санкциям. Что Америка хочет сделать, то она и делает, без каких-либо последствий. Но я не считаю, что спорт и политика должны смешиваться. Я считаю, что то, что делает страна, даже если это добро, или особенно если это зло. Что должны сделать страны, так это бойкотировать чемпионат мира по футболу», — заявил Монсон.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами спецподразделения «Дельта».

Чемпионат мира 2026 года пройдет в трех странах — США, Мексике и Канаде. В турнире примут участие 48 национальных сборных. Мундиаль стартует 11 июня, а финальный матч запланирован на 19 июля 2026 года.

Ранее ветеран «Ростова» рассказал, лишат ли США чемпионата мира по футболу.

