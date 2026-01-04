«Это будет непросто»: олимпийский чемпион об участии российских лыжников на ОИ-2026

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков пожелал российским лыжникам Дарье Непряевой и Савелию Коростелеву побед на Олимпийских играх 2026 года. Его слова приводит «Чемпионат».

«Пожелаю Савелию Коростелеву и Даше Непряевой взять медальку на Олимпийских играх. Это будет непросто, но я точно убежден, что у них это может получиться», — сказал Легков.

Дарья Непряева и Савелий Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

