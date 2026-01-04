Агент назвал «Зенит» главным провалом 2025 года

Агент Гурцкая о результатах «Зенита»: спустился на две лестницы вниз

Российский футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что главным провалом 2025 года в Российской премьер-лиге (РПЛ) стали результаты «Зенита», передает «РБ Спорт».

«Они случайно выиграли позапрошлый чемпионат, проиграли прошлый, и не факт, что выиграют этот. «Зенит» спустился на две лестницы вниз. Провал года, конечно. Они из-за этого летоисчисление поменяли», — заявил Гурцкая.

Российская премьер-лига находится на зимней паузе, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

