Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине

Агент назвал «Зенит» главным провалом 2025 года

Агент Гурцкая о результатах «Зенита»: спустился на две лестницы вниз
Глеб Чернявский/YouTube

Российский футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что главным провалом 2025 года в Российской премьер-лиге (РПЛ) стали результаты «Зенита», передает «РБ Спорт».

«Они случайно выиграли позапрошлый чемпионат, проиграли прошлый, и не факт, что выиграют этот. «Зенит» спустился на две лестницы вниз. Провал года, конечно. Они из-за этого летоисчисление поменяли», — заявил Гурцкая.

Российская премьер-лига находится на зимней паузе, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее назван лучший российский футбольный тренер.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27559603_rnd_2",
    "video_id": "record::c7f588a0-cff9-4b49-9d38-54fc7b8b91aa"
}
 
Теперь вы знаете
Свинцовые белила и ректальные свечи из радия: какие яды люди использовали в быту, пока наука не шагнула вперед
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+