«Маленький российский зверь»: Маддалена о чемпионе UFC Петре Яне

Экс-чемпион UFC Маддалена назвал россиянина Петра Яна любимым бойцом
Stephen R. Sylvanie-Imagn Images/Reuters

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) австралиец Джек Делла Маддалена на стриме блогера Рангеша Мутамы, известного как N3on, назвал россиянина Петра Яна своим любимым бойцом.

«Прямо сейчас мой любимый боец. Черт, мне нравится Петр Ян. За ним здорово наблюдать, отличная ударка. Петр Ян — жесткий маленький российский зверь», — сказал Маддалена.

Утром 7 декабря Ян одолел Двалишвили на турнире UFC 232 и забрал титул. Поединок, который проходил в Лас-Вегасе, продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Яна со счетом 49-46, 49-46, 48-47. После боя грузинского бойца сразу госпитализировали из-за полученных повреждений.

Бойцы уже встречались — в марте 2023 года Двалишвили одержал победу над Яном единогласным решением судей.

Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в 2020 году, победив Жозе Альдо. Позже он также выигрывал временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе в октябре 2021 года. Он потерял пояс в 2022 году, когда проиграл поединок Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273.

