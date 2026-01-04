Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеПереговоры о мире на Украине

Арабские шейхи намерены приобрести «Ротор»

Арабские инвесторы планируют выкупить «Ротор»
Официальный сайт «Ротора»

Инвестиционный фонд No Limits Sports из Объединенных Арабских Эмиратов рассматривает возможность приобретения волгоградского футбольного клуба «Ротор». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

«Ротор входит в число трех российских клубов, которые имеют большой потенциал для инвестиций наших партнеров», — подчеркнул президент евразийского направления фонда Вадим Андреев.

«Ротор» — один из трех в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Футбольной национальной лиге (ФНЛ), который входит в сферу интересов арабских инвесторов. Фонд предлагает «уникальную модель инвестирования», не ограничиваясь фиксированными суммами: объем вложений может составить от одного до десятков миллиардов рублей и будет зависеть от качества бизнес-плана. Целью служит превращение клуба в высокодоходный актив в течение 3-5 лет.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

Ранее в иностранном клубе пожелали России возвращения на международную арену.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27559009_rnd_5",
    "video_id": "record::c7f588a0-cff9-4b49-9d38-54fc7b8b91aa"
}
 
Теперь вы знаете
Свинцовые белила и ректальные свечи из радия: какие яды люди использовали в быту, пока наука не шагнула вперед
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+