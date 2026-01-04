Арабские шейхи намерены приобрести «Ротор»

Инвестиционный фонд No Limits Sports из Объединенных Арабских Эмиратов рассматривает возможность приобретения волгоградского футбольного клуба «Ротор». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

«Ротор входит в число трех российских клубов, которые имеют большой потенциал для инвестиций наших партнеров», — подчеркнул президент евразийского направления фонда Вадим Андреев.

«Ротор» — один из трех в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Футбольной национальной лиге (ФНЛ), который входит в сферу интересов арабских инвесторов. Фонд предлагает «уникальную модель инвестирования», не ограничиваясь фиксированными суммами: объем вложений может составить от одного до десятков миллиардов рублей и будет зависеть от качества бизнес-плана. Целью служит превращение клуба в высокодоходный актив в течение 3-5 лет.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

