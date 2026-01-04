Российские теннисистки одержали победу на турнире WTA 500

Теннисистки Александрова и Андреева пробились во второй круг на турнире WTA 500

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Мирра Андреева успешно стартовали в парном разряде на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) 500.

В матче первого круга россиянки одержали победу над дуэтом из Тайваня и Китая Чань Хаочин и Цзян Синьюй. Встреча, продолжалась более часа, завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Александровой и Андреевой. За матч российская пара реализовала четыре из семи возможных брейк-пойнтов и допустила одну двойную ошибку.

В следующем круге соперниками россиянок станут американка Софья Кенин и сербка Александра Крунич, которые в первом матче обыграли казахстанско-американскую пару Анна Данилина/Дезире Кравчик.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

