Российские теннисистки одержали победу на турнире WTA 500

Теннисистки Александрова и Андреева пробились во второй круг на турнире WTA 500
Andrew Couldridge/Reuters

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Мирра Андреева успешно стартовали в парном разряде на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) 500.

В матче первого круга россиянки одержали победу над дуэтом из Тайваня и Китая Чань Хаочин и Цзян Синьюй. Встреча, продолжалась более часа, завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Александровой и Андреевой. За матч российская пара реализовала четыре из семи возможных брейк-пойнтов и допустила одну двойную ошибку.

В следующем круге соперниками россиянок станут американка Софья Кенин и сербка Александра Крунич, которые в первом матче обыграли казахстанско-американскую пару Анна Данилина/Дезире Кравчик.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее российским теннисисткам указали гражданство в заявке на Australian Open.

