Экс-чемпион UFC Маддалена объяснил превосходство Махачева

Экс-чемпион UFC Маддалена объяснил, почему Махачев превосходит Топурию
Matt Davies/Global Look Press

Бывший чемпион в полусреднем весе Джек Делла Маддалена прокомментировал возможный бой держателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева с Илией Топурией, передает Twitch.

«На мой взгляд, бой Ислам — Илия хорош, я просто думаю, что разница в размерах была бы большой. Ислам выглядел крупным. Илья — тяжелый панчер. Если он сможет удержаться на ногах и наносить удары — это будет хороший бой. Но этот поединок должен произойти», — сказал Маддалена.

Махачев забрал у Маддалены титул чемпиона промоушна в полусреднем весе. Поединок продлился все заявленные пять раундов и завершился единогласным решением судей — 50-45, 50-45, 50-45.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

Ранее Топурию вызвали в суд из-за обвинений в преступлении.

