Овечкину в кровь разбили лицо в матче НХЛ против «Чикаго»

В матче Вашингтон – Чикаго в НХЛ сняли, как Овечкину разбили лицо до крови

Во время матча «Вашингтон Кэпиталз» и «Чикаго Блэкхокс» регулярного чемпионата НХЛ российский нападающий Александр Овечкин получил травму. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в третьем периоде, когда Александр Овечкин столкнулся у борта с защитником «Чикаго» Луисом Кревьером. Канадец попал российскому хоккеисту клюшкой по лицу, в результате чего у него пошла кровь и откололся кусок зуба. После столкновения Овечкин с трудом добрался до скамейки, но вскоре вернулся в игру и выразил претензии судье, который не увидел нарушения правил со стороны соперника.

В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее Овечкин ввязался в потасовку в матче НХЛ из-за грубой игры соперника.