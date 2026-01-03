Размер шрифта
Тарпищев о возвращении российского спорта: скоро все будет нормально

Глава ФТР Тарпищев верит в скорое возвращение российского спорта
Анна Сафонова/«Газета.Ru»

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что верит в скорое возвращение российского спорта, передает Sport24.

«Прошедший год для нашего спорта в нынешнее время сложился достаточно благоприятно. Ситуация меняется. Думаю, скоро все будет нормально», — сказал Тарпищев.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали семь спортсменов.

Ранее Михаил Дегтярев показал видео с новым олимпийским талисманом России.
 
