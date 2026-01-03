Известный футбольный тренер назвал лучшего российского спортсмена 2025 года

Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий назвал хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина лучшим российским спортсменом 2025 года, передает «Матч ТВ».

«Овечкин — настоящее явление в нашем спорте. Он не играет в России, но все знают, что он русский, что он патриот. У него очень важная роль — никому не позволять относиться к нам пренебрежительно», — сказал Непомнящий.

В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ): в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее «Вашингтон» Овечкина проиграл «Оттаве».