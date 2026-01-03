Губерниев дал совет Загитовой после ее оговорки

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал слова фигуристки Алины Загитовой про японский меч досадной оговоркой, передает «Матч ТВ».

Загитова показала в соцсетях 500-летний японский меч, который ей подарили, заявив, что клинку «около полувека».

«Ничто так не украшает телевизионного ведущего, как оговорка. Алина оговорилась, все мы оговариваемся, так бывает. Хочу пожелать больше читать, чтобы минимизировать подобное», — сказал Губерниев.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Ранее Загитова попала в Книгу рекордов России.