Игрок «Металлурга» заявил, что ему нравится поведение Кузнецова

18-летний форвард «Металлурга» Михаил Федоров рассказал, что игра в одной тройке с российским нападающим Евгением Кузнецовым стала для него ценным опытом, передает RT.

«Со всеми легко идет на контакт, несмотря на свои регалии и опыт. Любит пошутить и посмеяться, а на тренировках с удовольствием подсказывает и обращает внимание на какие-то важные мелочи», — поделился Федоров.

Кузнецов подписал контракт с «Металлургом» 1 октября. 3 ноября хоккеист не был включен в заявку на матч с «Шанхайскими Драконами», игра завершилась победой магнитогорской команды со счетом 6:1.

В прошедшем сезоне 33-летний Кузнецов выступал в Континентальной хоккейной лиге за петербургский СКА. Из-за травм хоккеист сыграл всего 39 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков. До перехода в СКА Кузнецов десять лет играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он выступал за «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролину Харрикейнс». Вместе с «Вашингтоном» в 2018-м форвард стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее пойманный на кокаине игрок «Спартака» вернулся к тренировкам.