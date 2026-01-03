Определились все участники 1/2 финала молодежного чемпионата мира по хоккею

Размер шрифта
Определились пары полуфиналистов молодежного чемпионата мира по хоккею
Global Look Press

На молодежном чемпионате мира по хоккею определились полуфинальные пары.

В четвертьфинале Швеция обыграла Латвию, Чехия выбила из турнира Швейцарию, финны обыграли США, а канадцы разгромили словаков.

В полуфинале Чехия сыграет с Канадой, а Швеция встретится с Финляндией. Оба матча состоятся в ночь на 5 января. Действующим победителем турнира является сборная США.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025, а также пропустит аналогичный турнир в 2026 году и молодежное мировое первенство — 2026. Выступить на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии российские хоккеисты также не смогут. При этом глава организации Люк Тардиф заявил, что в январе может быть принято решений относительно возможного допуска юношей.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.

Ранее хоккейному тренеру шайба попала в голову во время матча.
 
