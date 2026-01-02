Размер шрифта
«Будет зависеть от дружбы с США»: легенда «Спартака» о возвращении футбола России

Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной СССР и московского «Спартака» Евгений Ловчев выразил мнение, что возвращение российского футбола на международную арену будет зависеть от взаимоотношений с США. Его слова приводит Sport24.

«Мне кажется, наше возвращение в футболе все равно будет зависеть от дружбы с США. Если все будет хорошо, никто не будет слушать ни ФИФА, ни УЕФА. А как только мы вернемся в эту футбольную семью, сразу у всех появится интерес к нашим молодым талантливым игрокам», — заявил он.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее Юрий Семин назвал главное разочарование 2025 года в российском футболе.
 
