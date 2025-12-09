«Добавить бы еще один трофей»: Акинфеев о результатах в 2025 году

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев, подводя итоги 2025 года в своем Telegram-канале, поблагодарил болельщиков армейского клуба за поддержку.

«Что случилось хорошего? Выигранные Кубок и Суперкубок страны! Добавить бы еще один трофей в эту коллекцию… Наша команда, наш коллектив, наш клуб! Хочу сказать спасибо всем ребятам, тренерам, персоналу и сотрудникам офиса за то, как мы прошли этот год и были единым целым», — отметил он.

В 2025 году ЦСКА завоевал Кубок и Суперкубок страны, но не смог выиграть чемпионат России.

Акинфеев вместе с ЦСКА шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 стал обладателем Кубка УЕФА. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА на четвертом месте в турнирной таблице. Команда имеет 36 баллов.

В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году футболист вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, после чего завершил карьеру в национальной команде.

Ранее Акинфеев стал лауреатом премии «За верность».