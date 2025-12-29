Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Ситуация зависла: «Спартак» не может договориться о новом тренере

«Спартак» не может договориться о подписании тренера Карседо
Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Московский «Спартак» не может договориться с испанским специалистом Хуаном Карлосом Карседо. Об этом сообщает Евро-Футбол.Ру.

По информации источника, у российского клуба возникли проблемы в переговорах с кипрским «Пафосом», который на данный момент возглавляет испанец.

«Руководство кипрского коллектива не хочет отпускать своего тренера по ходу сезона, но все же готово обсуждать различные варианты. Согласно нашей информации, в ближайшее время «Спартак» проведет новый раунд переговоров с «Пафосом», — говорится в сообщении.

Карседо занимает пост главного тренера кипрского «Пафоса» с 2023 года. Специалист возглавит красно-белых, если москвичи договорятся с кипрским клубом.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее «Спартаку» дали совет по поводу тренера.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27528421_rnd_8",
    "video_id": "record::cbca7c21-4b10-4d94-89ec-672bca4c3d6f"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+