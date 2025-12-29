Ситуация зависла: «Спартак» не может договориться о новом тренере

«Спартак» не может договориться о подписании тренера Карседо

Московский «Спартак» не может договориться с испанским специалистом Хуаном Карлосом Карседо. Об этом сообщает Евро-Футбол.Ру.

По информации источника, у российского клуба возникли проблемы в переговорах с кипрским «Пафосом», который на данный момент возглавляет испанец.

«Руководство кипрского коллектива не хочет отпускать своего тренера по ходу сезона, но все же готово обсуждать различные варианты. Согласно нашей информации, в ближайшее время «Спартак» проведет новый раунд переговоров с «Пафосом», — говорится в сообщении.

Карседо занимает пост главного тренера кипрского «Пафоса» с 2023 года. Специалист возглавит красно-белых, если москвичи договорятся с кипрским клубом.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее «Спартаку» дали совет по поводу тренера.