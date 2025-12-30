Размер шрифта
«Всем очень нравится»: в Швеции оценили выступление Коростелева на Кубке мира

В Швеции признали симпатию к Коростелеву после этапа на Кубке мира
Sergey Elagin/Global Look Press

Шведский журналист издания Viaplay Людвиг Сван рассказал, как воспринимали спортсмены российского лыжника Савелия Коростелева на Кубке мира. Его слова приводит Sport24.

«Мне удалось поговорить с Савелием после финиша. Думаю, в следующих гонках он может выступить еще лучше и попасть на подиум уже в этом сезоне. Многие лыжники после гонки поздравили его с отличным результатом. Похоже, в Тоблахе он всем очень нравится. Даже тем, кто считает, что FIS совершил ошибку, допустив россиян до международных соревнований», — сказал Сван.

14 декабря Коростелев занял 25-е место в гонке свободным стилем на 10 км на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Россиянин преодолел дистанцию за 24:01,0. Отставание от победителя — норвежца Эйнара Хедегарта — составило 1:20,3 секунды. Хедегарт показал время 22:40,7.

13 декабря Коростелев на этапе Кубка мира в спринте показал результат 2.28,15, заняв в квалификации 52-е место. Спортсмену не удалось попасть в топ-30, чтобы пробиться в четвертьфинал соревнований. Он проиграл лидеру 8,32 секунды. Однако он уложился в норматив, который позволяет ему отобраться на Олимпиаду.

Ранее норвежский журналист Сальтведт заявил, что Коростелев сможет навязать борьбу

