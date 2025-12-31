Экс-тренера «Спартака» обвинили в неджентльменском поведении к российскому футболу

Футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что поведение экс-тренера московского «Спартака» Деяна Станковича было не джентельменским, передает «Чемпионат».

«Команда-то при Станковиче неплохо играла. Но поведение самого тренера было не джентльменским — по отношению к российскому футболу. Но «Спартак» все равно не хочет своих, доморощенных тренеров. Хотя достойные кандидаты есть», — сказал Орлов.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

