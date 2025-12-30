Ротенберг намекнул на предательство, объясняя свой уход из СКА

Бывший главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором намекнул, что не по своей воле завершил работу в армейской команде по окончании сезона-2024/25.

«В этом году я закончил работу в СКА, где находился 18 лет. Работа в СКА навсегда останется большой частью моей жизни. И эти воспоминания не смогут испортить ни предательство, ни отдельные неудачи, которые всегда бывают в спорте», — написал Ротенберг.

Из армейского клуба специалиста уволили 2 июня, на его место пришел Игорь Ларионов. Ротенберг работал в структуре петербургского СКА с 2011 года, занимая сначала пост генерального менеджера, а с января 2022 года был главным тренером команды. Лучшим результатом для Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА, в 2022 и 2023 годах.

1 июля 2025 года Ротенбург вошел в состав директоров московского хоккейного «Динамо».

