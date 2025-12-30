Российский флаг развернули на матче НХЛ «Вашингтон» — «Флорида»

На матче НХЛ между «Вашингтоном» и «Флоридой» развернули флаг России

При встрече «Флоридв Пантерз» и «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) был замечен российский флаг.

Встреча состоялась в ночь на 30 декабря в Санрайзе и завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. Сразу по окончании матча болельщики на трибунах развернули российский триколор.

В составе «Флориды Пантерз» отличились пять игроков: Антон Лунделль открыл счет на пятой минуте, Сэм Райнхарт оформил дубль, Брэд Маршанд и Аарон Экблад забили по голу. Голкипер команды Сергей Бобровский отразил 22 броска из 25. «Вашингтон» смог ответить тремя шайбами, две из которых на счету Тома Уилсона, еще одну забросил Дилан Строум. Российский нападающий Александр Овечкин, провел на льду около 20 минут, оформил пять силовых приемов приемов и два броска в ворота.

Это поражение стало для «Вашингтона» седьмым в девяти последних матчах. Команда располагается на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 45 очков. «Флорида Пантерз» одержала шестую победу в восьми встречах, закрепившись на девятой позиции с активом в 44 очка.

Ранее российский вратарь вышел на восьмое место по количеству побед в НХЛ.