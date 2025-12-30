Размер шрифта
«Серия неудач отражает его объективный уровень»: почему Непомнящий провалился в Дохе

Судья Куманский: падение рейтинга Непомнящего не объяснить одним плохим турниром
Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий на чемпионате мира по рапиду в Дохе занял лишь 40-е место, потеряв 36 рейтинговых пунктов, и этот провал нельзя объяснить одним неудачным турниром. Об этом «Газете.Ru» заявил судья Андрей Куманский.

По его словам, в течение всего 2025 года шахматист показывал устойчивую негативную динамику.

«Ян демонстрирует слабые результаты на соревнованиях разного уровня, и эта серия неудач отражает его объективный текущий уровень игры, а не краткосрочный спад формы.

Речь идет сразу о трех типах проблем. Во-первых, это хронические цейтнотные решения и в целом плохое управление временем. Во-вторых — грубые тактические зевки, которые недопустимы для игрока такого уровня. В-третьих — стратегическая нестабильность в затяжных партиях, когда позиция требует терпения и точной реализации», — заявил Куманский.

По мнению эксперта, игровой стиль Непомнящего не соответствует требованиям современного рапида, где важны стабильность и минимизация риска, тогда как чистая динамика не является решающим фактором. Судья полагает, что после третьего места на ЧМ-2024 в игре Яна стало больше авантюрности, психологической нестабильности и резких перепадов качества. Вместе с тем, по мнению Куманского, проблема заключается не в плохой подготовке.

«Я бы не назвал это снижением уровня подготовки. Скорее, это застой. Отсутствие новизны — как в дебютном репертуаре, так и в работе тренерского штаба. Дебютные тенденции в рапиде меняются очень быстро, и у команды Яна очевидные сложности с адаптацией к этим изменениям», — пояснил Куманский.

Специалист высказался и о тактических ошибок гроссмейстера. Он полагает, что Непомнящий испытывает психологические проблемы. При агрессивном атакующем стиле он проявляет неуверенность, делает поспешные ходы и склонен к цейтноту. Судья указал, что эта нестабильность проявляется вне зависимости от силы соперника и уровня давления.

«Создается впечатление, что Ян находится в глубоком мотивационном кризисе. Его концентрация фрагментарна, а избирательный подход к соревнованиям только усугубляет ситуацию. На данный момент выхода из этого кризиса не просматривается», — резюмировал Куманский.

Ранее российский гроссмейстер Артемьев занял второе место на чемпионате мира по рапиду.

