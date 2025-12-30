«Суперзвезда стала главным злодеем»: итальянский фигурист о Валиевой

Итальянский фигурист Кори Чирчелли рассказал о своей реакции на положительную допинг-пробу россиянки Камилы Валиевой. Его слова передает Sport24.

«Очень хорошо запомнил, что я был в кофейне вместе с другом, когда все начали писать про Камилу. Шоу и программы на всех каналах остановились, везде начали рассказывать про нее. Казалось, что мир остановился, а суперзвезда стала главным злодеем. Я не понимал, как можно поступать так с 15-летней девочкой», — сказал Чирчелли.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Подготовку к возвращению спортсменка начала 25 октября, возобновив тренировки в академии Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Ранее Авербух объяснил отсутствие Валиевой на шоу «Аллилуйя любви» экономией сил.