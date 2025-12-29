Мостовой назвал тренера чемпионов России нефутбольным человеком

Бывший полузащитник испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в интервью «РБ Спорт» заявил, что считает главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева нефутбольным человеком.

По его словам, даже второе чемпионство подряд, которое может состояться в наступающем году, не изменит его мнения о тренере «быков».

«Для меня Мусаев был и останется нефутбольным человеком. Ну, повезло в жизни, назначили в команду, которая переживает золотые времена. Но он делает то, что многие бы на его месте тоже делали», — заявил Мостовой.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не может договориться о новом тренере.