Кучеров принес «Тампе» победу и повторил клубный рекорд

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на своем льду одержали победу над «Монреаль Канадиенс» в серии буллитов со счетом 5:4. Дубль в составе хозяев оформил Никита Кучеров.

Российский форвард стал автором первой и второй шайб своей команды. Он оформил дубль во второй игре кряду и повторил любопыный рекорд клуба: Никита третьим в истории «молний» после Симона Гарнье и Дениса Савара забросил несколько шайб в матчах, которые проходили в течение двух дней подряд.

Стоит также заметить, что это 61-е очко россиянина в играх с «Канадиенс». Лишь несколько команд страдали от него так же или чаще: «Торонто» (61), «Айлендерс» (62), «Детройт» (66) и «Флорида» (79).

Кучеров был признан первой звездой встречи. Он упрочил лидерство в списке российских бомбардиров НХЛ, набрав 49 (17+32) очков в 34 матчах. Вторым идет лидер «Миннесоты» Кирилл Капризов — 46 (23+23) баллов. Замыкает тройку Артемий Панарин — 38 (14+24).

Матч против «Монреаля» стал дебютным для форварда «Лайтнинг» Максима Грошева. Он записал в свой актив результативную передачу. А в составе «Канадиенс» заброшенной шайбой отметился Иван Демидов. При этом россиянин не реализовал послематчевый бросок.

