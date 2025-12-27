Размер шрифта
Появились новые подробности смерти 27-летнего норвежского биатлониста

VG: гипоксическая маска Баккена была настроена на 7000 м над уровнем моря
Гипоксическая маска, в которой нашли мертвым норвежского биатлониста Сиверта Баккена, была отрегулирована на уровень, соответствующий высоте 7000 м над уровнем моря. Об этом сообщает издание VG.

Это означает, что воздух, которым он дышал, содержал очень мало кислорода. Тренировки на высоте обычно проводятся для увеличения выработки красных кровяных клеток, поскольку организм испытывает низкий уровень кислорода.

24 декабря исполняющая обязанности генерального секретаря ассоциации Эмили Нордскар подтвердила, что при обнаружении тела на лице спортсмена была гипоксическая маска. Этот тренировочный аксессуар используется для ограничения поступления кислорода с целью повышения выносливости.

Спортсмен найден мертвым в гостинице, причины смерти не уточняются. Баккен трижды становился чемпионом Европы — в смешанной эстафете в 2021-м, и в спринте и эстафете в 2025-м. Также на его счету победа на этапе Кубка мира в масс-старте. В середине декабря норвежец занял пятое место в спринте на этапе Кубка мира во Франции. Он считался претендентом на поезку в Италию на Олимпиаду 2026 года.

Ранее Олимпийский комитет Норвегии выступил с заявлением после смерти 27-летнего биатлониста.
 
