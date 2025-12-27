Размер шрифта
Татьяна Тарасова высказала новогоднее пожелание российскому спорту

Татьяна Тарасова: Пожелаю российскому спорту допуска до соревнований
Shatokhina Natalya/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова пожелала российскому спорту в 2026 году допуска до соревнований, передает «Советский спорт».

«Пожелаю российскому спорту в 2026 году, чтобы нас допустили до соревнований. Если мы этого хотим, значит, сбудется. Есть ли новогоднее настроение? Праздник у нас был в Петербурге — чемпионат России», — сказала Тарасова.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали семь спортсменов.

Ранее на Украине призвали отстранить от ОИ страны, находящиеся на стороне России.
 
