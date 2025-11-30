На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Теннисист Бублик признал, что уже выиграл самый важный матч у Медведева

Теннисист Бублик: один раз у Медведева выиграл, и этого достаточно
Leon Kuegeler/Reuters

Казахстанский теннисист Александр Бублик заявил, что игру с россиянином Даниилом Медведевым, которую он уступил, на турнире «Трофеи Северной Пальмиры» провел в дружеском ключе, так как самый серьезный матч у него он выиграл. Его слова приводит «РИА Новости».

«Я один раз у него выиграл, и этого достаточно. Самый важный матч, который мы с ним сыграли, я выиграл. Не знаю, сколько раз еще получится. Мы знакомы кучу лет, он сегодня со мной играл по-дружески», — заявил Бублик.

Бублик до 2016 года выступал за Россию, а потом начал играть под флагом Казахстана. Он — финалист одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2021); победитель восьми турниров ATP в одиночном разряде; участник летних Олимпийских игр 2020 и 2024 годов, серебряный призер Азиатских игр 2018 года в парном разряде.

30 ноября в рамках показательных соревнований «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге состоялась встреча между Даниилом Медведевым и Александром Бубликом. Поединок проходил с временным лимитом для каждого сета, и в нем россиянин со счетом 25-17, 24-19 победил казахстанского теннисиста.

Ранее теннисист Медведев заявил, что хочет забыть и не вспоминать о своих результатах.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
