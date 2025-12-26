Футболист «Динамо»: все мои планы рухнули

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что в 2025 году рухнули все его планы, передает Спортс.

«В 2025-м мне хотелось достичь новой цели: выиграть трофей в России и в дальнейшем попробовать силы в лучших европейских лигах. Но все планы рухнули. С «Ростовом» на 17-й минуте я получил травму крестообразных связок и вылетел на полгода», — сказал Тюкавин.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Тюкавин провел десять матчей, забив два мяча.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

