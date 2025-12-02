Агент рассказал, в какой чемпионат не поедет звездный российский игрок «Динамо»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, заявил, что его клиент не перейдет в чемпионат Саудовской Аравии, передает «Спорт день за днем».

«В Европе сейчас все понимают – игрок только восстановился, надо в себя прийти. Переходить и сидеть на лавке… В Саудовскую Аравию он точно не поедет. Чалов уехал, не играет, ну вот Оздоев молодец, конечно», — сказал Сафонов.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Тюкавин провел девять матчей, забив два мяча.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

