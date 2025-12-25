Игрок ЦСКА упрекнул сборную России за неправильное написание его имени

Защитник ЦСКА Данил Круговой в своем Telegram-канале шутливо упрекнул пресс-службу сборной России за неправильное написание его имени.

«Надеюсь, в сборной России к 2026 году запомнят, что я Данил, а не Даниил», — написал футболист.

Данил Круговой в 2025 году провел семь игр за национальную команду России, сделав четыре результативные передачи.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее Карпин и Сафонов приготовили оливье в преддверии Нового года.