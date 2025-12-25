FIS выдала нейтральный статус еще восьми российским спортсменам

Нейтральный статус от FIS получили еще пять лыжниц и три тренера

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) включила в обновленный список нейтральных атлетов и тренеров еще восемь представителей России.

Нейтральный статус получили пять спортсменов: Лана Прусакова (биг-эйр), выступающие в дисциплине ски-кросса Дарья Мельчакова, Полина Рябова, Наталия Шерина и Екатерина Ткаченко (горные лыжи). Также право работать на международных соревнованиях получили три тренера: Александра Купрейчик и Глеб Будорацкий (горные лыжи), а также Егор Немтинов (лыжные гонки).

Нейтральные статусы от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Этап Кубка мира, на котором они смогли выступить, прошел в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее российский лыжник не смог принять участие в «Тур де Ски» в Европе.