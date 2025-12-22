На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дзюба будет числиться рекордсменом сборной до снятия санкций с России

Дзюба останется рекордсменом сборной до снятия санкций с России
Александр Вильф/РИА Новости

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба останется рекордсменом сборной России до снятия санкций, сообщает «Mash на спорте».

Российский футбольный союз (РФС) согласен исправить статистику товарищеского матча 2005 года между сборными России и Германии, записав один из голов на Александра Кержакова. Однако окончательное решение и внесение изменений в протокол матча находятся в компетенции Немецкого футбольного союза, переговоры с которым пока затруднены из-за политической ситуации в мира.

Изначально сообщалось, что в 2005 году во время матча сборных России и Германии судьи ошибочно записали гол Кержакова на Андрея Аршавина. В Международную федерацию футбола (ФИФА) поступило официальное обращение, по итогам которого гол в организации переписали на Кержакова.

Как указал журналист Иван Карпов, окончательное решение по этому делу должен принять Российский футбольный союз, в который Кержаков уже направил свое обращение. Дело находится на контроле у генерального секретаря РФС Максима Митрофанова.

Дзюба забил свой 31-й мяч в составе сборной России в матче против Гренады (5:0), который состоялся весной 2025 года, и обошел Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности. У Кержакова на сегодняшний день в активе 30 голов. Если РФС признает гол в матче России и Германии, то форварды сравняются по этому показателю.

Ранее сторона Дзюбы ответила на обращение Кержакова в ФИФА.

