Сафонов попал на обложку французского издания

Голкипер «ПСЖ» Сафонов попал на обложку французского издания L'Equipe
L'Equipe

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов попал на обложку французского издания L'Equipe

Сафонов изображен на обложке с трофеем в руках.

Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Сразу после финального свистка футболисты парижской команды бросились к Сафонову и стали качать его на руках.

Сафонов – первый вратарь в истории футбола, отразивший четыре пенальти подряд в серии на турнире Международной федерации футбола (ФИФА).

В следующем матче «ПСЖ» сыграет с «Венде Фонтене» в Кубке Франции. Встреча состоится 20 декабря.

Ранее Сафонова назвали наследником Льва Яшина.

